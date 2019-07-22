Знайдений французький підводний човен, який затонув 50 років тому. Фото: "РІА Новини"

https://racurs.ua/ua/n124619-znaydenyy-francuzkyy-pidvodnyy-choven-yakyy-zatonuv-50-rokiv-tomu.html

Ракурс

Підводний човен, що затонув більше 50-ти років тому, виявлений у Середземному морі біля південного узбережжя Франції. Його знайшла приватна компанія із США, яка раніше виявила затонулу субмарину ВМС Аргентини.

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Французький підводний човен з 52 людьми на борту зник ще у 1968 році в районі Тулона, міста на Лазурному березі. Його знайшли на відстані 45 кілометрів від Тулона, на глибині 2350 метрів. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на BFMTV.

За словами міністра оборони Франції Флоранс Парлі, знайдення даного підводного човна — це справжній успіх і технічний тріумф. Також вона зазначила, що цього моменту особливо довго чекали сім’ї тих моряків, які перебували на борту затонулого підводного човна.

Субмарину намагалися відшукати ще у 1968 і 1969 роках, але безуспішно. Після прохань членів сімей загиблих моряків пошуки відновили у лютому 2019 року, а 16 липня до військово-морських сил Франції і океанографічного інституту Ifremer приєдналася приватна компанія із США Ocean Infinity, якій вдалося виявити «Мінерву» за допомогою підводних безпілотних апаратів.

До сих пір невідомо, що стало причиною катастрофи, яка сталася більше 50-ти років тому. Серед можливих версій був і вибух ракети, і зіткнення, і технічна несправність. Всього за чотири хвилини субмарина, яка йшла на невеликій глибині, повністю пішла на дно.

Нагадаємо, що раніше в Аргентині був виявлений підводний човен «Сан-Хуан», який потонув за рік до цього. Знайти затонулу субмарину також вдалося американській компанії Ocean Infinity. Перед нею у пошуковій операції брали участь фахівці з 18-ти країн.