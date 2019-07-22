Зеленський підписав указ, що стимулюватиме розвиток українських Карпат. Фото: Vlasne

https://racurs.ua/ua/n124618-zelenskyy-pidpysav-ukaz-scho-stymuluvatyme-rozvytok-ukrayinskyh-karpat.html

Ракурс

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Розвиток регіону українських Карпат стимулюватиметься завдяки указу, підписаному президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться про економічний і туристичний розвиток.

Згідно з указом «Про розвиток регіону українських Карпат» (№ 543/2019), який Зеленський сьогодні підписав, Кабінет Міністрів України впродовж двох місяців має затвердити державну програму розвитку цього регіону на 2020 — 2022 рр. з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

Видатки для реалізації даної державної програми Кабмін також має закладати у законопроекти про державний бюджет України на 2020-й та наступні роки. Указ, підписаний Зеленським, набирає чинності з дня його опублікування, інформує прес-служба Адміністрації президента України.

Цим документом закладено стимулювання соціально-економічного розвитку регіону українських Карпат, підвищення його інвестиційної привабливості, а також розбудови рекреаційного, туристичного й етнокультурного потенціалу.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вирубування лісів у Карпатах завдає значної шкоди екології України. Долати проблему, яка вже сягнула катастрофічних масштабів, Міністерство екології та природних ресурсів вирішило шляхом нових насаджень.