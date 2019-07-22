ЦВК рахує голоси мажоритарників. Фото: ICTV

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Ракурс

Центральна виборча комісія станом на 14.00 підрахувала 62,48% виборчих бюлетенівв одномандатних округах.

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У більшості мажоритарних округів перемагають кандидати в нардепи від «Слуги народу». На веб-сторінці ЦВК публікуються прізвища мажоритарників, які набирають найбільшу кількість голосів у своєму окрузі.

В одномандатному виборчому окрузі № 115 Львівської області перемагає Наталія Піпа, № 115 — Микола Княжицький, № 116 — Ярослав Рущишин, № 118 — Богдан Дуневич, № 119 — Михайло Бондар, № 121 — Орест Саламаха, № 112 — Павло Бакунець, № 123 — Тарас Батенко, № 124 — Юрій Камельчук, № 125 — Ігор Піхоцький, № 126 — Андрій Кіт.

На Херсонщині в парламентських перегонах лідирують в окрузі № 127 Олександр Пасічний, № 128 — Олександр Гайду, № 129 — Ігор Копитін, № 130 — Ігор Негулевський. В окрузі № 131 є лідером Артем Чорноморов, а в окрузі № 132 — Максим Дирдін.

В Одеській області в округах № 133, 134, 135, 136 та 137 станом на обідню пору 22 липня перемагають Артем Дмитрук, Олег Колєв, Олексій Леонов, Олександр Горенюк та Леонід Клімов відповідно. В окрузі № 139 найбільше голосів набрав Ігор Васильковський, № 140 — Сергій Колебошин, № 141 — Олександр Ткаченко, № 142 — Руслан Плохой, № 143 — Анатолій Урбан.

На Полтавщині в окрузі № 144 найбільше виборців підтримали Дмитра Нальотова, № 145 — Андрія Боблюха, № 147 — Олега Кулініча. В окрузі № 148 лідирує Фахраддін Мухтаров, № 149 — Костянтин Касай, № 150 — Олексій Мовчан та Максим Березін в окрузі № 151.

В окрузі № 152 Рівненської області виборці підтримали найбільшою кількістю голосів Олександра Ковальчука, а в округах № 153 та № 154 Романа Іванісова та Олександра Аліксійчука. Перемагає в окрузі № 155 Віктор М’ялик, а в окрузі 156 — Сергій Литвиненко.

У Сумській області в окрузі № 157 лідирує Тетяна Рябуха, № 158 — Ігор Васильєв, № 159 — Андрій Деркач, № 160 — Ігор Молоток, № 161 — Максим Гузенко, № 162 — Микола Задорожній.

На Тернопільщині лідером перегонів в окрузі № 163 наразі є Андрій Богданець, а в окрузі № 164 — Михайло Головко. Найбільшу кількість голосів виборці дали за Івана Чайківського з округу № 165, а в окрузі № 166 підтримали Миколу Люшняка. Лідером в окрузі № 167 є Володимир Гевко.

Нагадаємо, станом на 11.00 Центрвиборчком обробив 50.24% протоколів на позачергових виборах у Раду. Першу позицію на даний момент займає партія «Слуга народу» (42,44%), і слідом за нею йдуть «Опозіційна Платформа — За Життя» (12,87%), «Європейська солідарність» (8,65%), «Батьківщина» (8,02%) і «Голос» (6,39%).