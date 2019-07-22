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Вакарчук дає брифінг щодо порушень на виборах. Фото: Радіо Свобода

Вакарчук дає брифінг щодо порушень на виборах (ТРАНСЛЯЦІЯ)

22 лип 2019, 14:29
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Святослав Вакарчук, лідер партії «Голос», дає терміновий прес-брифінг у Києві.

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Майбутній нардеп вирішив прокоментувати факти кричущих порушень виборчого законодавства під час голосування на парламентських виборах в Україні 21 липня, зокрема, на львівському окрузі № 118.

Парламентські вибори в Україні відбулися напередодні. За даними екзит-полів, партія «Голос», найімовірніше, потрапляє до Верховної Ради дев’ятого скликання. Політсила Вакарчука є однією з п’ятьох партій, які долають прохідний бар'єр у парламент: «Слуга народу», «Опозіційна платформа — За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Поки що дані ЦВК, яка порахувала вже 65% голосів, збігаються з прогнозами соціологів.

При цьому Комітет виборців України констатував масові порушення напередодні та в день виборів. Зокрема, незаконну агітацію проводили дев’ять партій. Лідерами за кількістю порушень були політсили «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя» та «Опозиційний блок».

Джерело: Ракурс


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