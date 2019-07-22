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Ракурс
Вакарчук дает брифинг о нарушениях на выборах. Фото: Радіо Свобода

Вакарчук дает брифинг о нарушениях на выборах (ТРАНСЛЯЦИЯ)

22 июл 2019, 14:29
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Святослав Вакарчук, лидер партии «Голос», дает срочный пресс-брифинг в Киеве.

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Будущий нардеп решил прокомментировать факты вопиющих нарушений избирательного законодательства во время голосования на парламентских выборах в Украине 21 июля, в частности, на львовском округе № 118.

Парламентские выборы в Украине состоялись накануне. По данным экзит-полов, партия «Голос», скорее всего, попадает в Верховную Раду девятого созыва. Политсила Вакарчука является одной из пяти партий, которые преодолевают проходной барьер в парламент: «Слуга народа», «Оппозиционные платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Пока что данные ЦИК, который посчитал уже 65% голосов, совпадают с прогнозами социологов.

При этом Комитет избирателей Украины констатировал массовые нарушения накануне и в день выборов. В частности, незаконную агитацию проводили девять партий. Лидерами по числу нарушений были политсилы «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок».

Источник: Ракурс


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