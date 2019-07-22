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Суд Лондона начал рассмотрение дела о снятии ареста с активов Коломойского. Фото: "Цензор.НЕТ"

Суд Лондона начал рассмотрение дела о снятии ареста с активов Коломойского — СМИ

22 июл 2019, 14:13
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Дело Коломойского сегодня, 22 июля, будет рассмотрено лондонским судом. В апелляционном суде Англии и Уэльса начинается рассмотрение жалобы «ПриватБанка» против своего экс-владельца на 3 мрлд долл.

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Слушания по апелляции против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести связанных с ними компаний будут длиться около пяти дней. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

По словам источника, в первую очередь будет происходить рассмотрение обоснованности отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер. Согласно данному сообщению, решение апелляционного суда ожидается в сентябре — начале октября, но вполне вероятно, что это может состояться и в июле этого года.

Иск «ПриватБанка» в Высокий суд Англии, о котором идет речь, был подан еще в 2017 году. После доказательств банка того, что его владельцы перед национализацией вывели около 5,5 млрд долл. из учреждения, были применены ограничительные меры в виде всемирного ареста на активы олигархов. Именно на это решение суда Коломойский и Боголюбов подали апелляцию.

Напомним, что ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области начал рассмотрение дел о взыскании с Коломойского около 5 млрд грн в пользу Нацбанка. НБУ ожидает рассмотрения данных дел уже в августе 2019 года.


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