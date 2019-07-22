Суд Лондона почав розгляд справи про зняття арешту з активів Коломойського. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/ua/n124615-sud-londona-pochav-rozglyad-spravy-pro-znyattya-areshtu-z-aktyviv-kolomoyskogo.html

Ракурс

Справу Коломойського сьогодні, 22 липня, буде розглянуто лондонським судом. У апеляційному суді Англії і Уельсу починається розгляд скарги «ПриватБанку» проти свого екс-власника на 3 мрлд дол.

Loading...

Слухання по апеляції проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та шести пов’язаних з ними компаній триватимуть близько п’яти днів. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело, знайоме з ходом справи.

За словами джерела, у першу чергу буде відбуватися розгляд обґрунтованості відмови першої інстанції у розгляді спору в британській юрисдикції і відповідних забезпечувальних заходів. Згідно із цим повідомленням, рішення апеляційного суду очікується у вересні — на початку жовтня, але цілком імовірно, що це може відбутися і у липні цього року.

Позов «ПриватБанку» у Високий суд Англії, про який йде мова, був поданий ще у 2017 році. Після доказів банку того, що його власники перед націоналізацією вивели близько 5,5 млрд дол. із установи, були застосовані обмежувальні заходи у вигляді всесвітнього арешту на активи олігархів. Саме на це рішення суду Коломойський і Боголюбов подали апеляцію.

Нагадаємо, що раніше Господарський суд Дніпропетровської області почав розгляд справ про стягнення з Коломойського близько 5 млрд грн на користь Нацбанку. НБУ очікує розгляду даних справ вже у серпні 2019 року.