Киевский фуникулер закрыли на техосмотр и плановый ремонт. Фото: "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n124614-kievskiy-funikuler-zakryli-na-tehosmotr-i-planovyy-remont.html

Ракурс

Киевский фуникулер, который закрыли на ежегодный технический осмотр и плановый ремонт, снова запустят в работу только через месяц.

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О закрытии городского фуникулера сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Киевпастранс».

Сегодня, 22 июля, на фуникулере начался ежегодный технический осмотр для безопасности его дальнейшей эксплуатации. Коммунальщики планируют проверить и отремонтировать тяговые двигатели, тормоза, пантографы, а также механизмы дверей. Кроме этого, запланированы обновление и замена настилов пола, потолка и средств связи.

По словам коммунальщиков, техосмотр и плановый ремонт продлятся до 23 августа. Поэтому киевляне и гости столицы смогут воспользоваться услугами фуникулера во время празднования Дня Государственного Флага и Дня независимости Украины.

Напомним, что киевский фуникулер, который открыли еще в 1905 году, проложен по склону Владимирской горки, он соединяет исторический Верхний город и Подол. Фуникулерная линия состоит из двух станций. До середины 30-х годов прошлого века фуникулерную линию считали трамвайным маршрутом.

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