Київський фунікулер закрили на техогляд і плановий ремонт. Фото: "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n124614-kyyivskyy-funikuler-zakryly-na-tehoglyad-i-planovyy-remont.html

Ракурс

Київський фунікулер, який закрили на щорічний технічний огляд і плановий ремонт, знову запустять в роботу тільки через один місяць.

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Про закриття міського фунікулеру повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Сьогодні, 22 липня, на фунікулері розпочався щорічний технічний огляд задля безпеки його подальшої експлуатації. Комунальники планують перевірити й відремонтувати тягові двигуни, гальма, пантографи, а також механізми дверей. Крім цього, заплановані оновлення та заміна настилів підлоги, стелі та засобів зв’язку.

За словами комунальників, техогляд і плановий ремонт триватимуть до 23 серпня. Тож кияни та гості столиці зможуть скористатися послугами фунікулера під час святкування Дня Державного Прапору і Дня незалежності України.

Нагадаємо, що київський фунікулер, який відкрили ще у 1905 році, прокладено схилом Володимирської гірки, він з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ. Фунікулерна лінія складається з двох станцій. До середини 30-х років минулого століття фунікулерну лінію вважали трамвайним маршрутом.

Раніше «Ракурс» повідомляв, щодо перевірки квитків у громадському транспорті Києва залучать поліцейських.