В КИУ назвали лидеров по незаконной агитации. Фото: Fttc.com.ua

https://racurs.ua/n124606-komitet-izbirateley-nazval-liderov-po-nezakonnoy-agitacii-v-den-parlamentskih-vyborov-video.html

Ракурс

Незаконная агитация на парламентских выборах фиксировалась в ночь с 20 на 21 июля.

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В целом в день выборов незаконную агитацию проводить девять партий. В частности, нарушения зафиксированы со стороны политический сил «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок». Например, партия президента Владимира Зеленского разместила ряд бордов без выходных данных, где указывался один из лозунгов партии «Слуга народа» — «Остановим их еще раз». Об этом 22 июля во время брифинга рассказал председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель, трансляцию мероприятия осуществляло украинское ТВ.

Политсила «Оппозиционная платформа — За жизнь» разместила ряд объектов наружной рекламы, где указывался элемент логотипа партии. «Оппозиционный блок» сделал акцент на номере партии и лозунге «Доверяй делам». Также незаконную агитацию осуществляли «Аграрная партия», «Свобода», Радикальная партия Олега Ляшко.

Кошель отметил, что эта избирательная кампания стала рекордной за последние 25 с половиной лет по фактам незаконной агитации.

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Напомним, в политической партии «Слуга народа» заявили о выявленных фактах подкупа избирателей. У Зеленского заявили, что за один голос определенные политические партии предлагали от 350 до 500 грн.