Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В КИУ назвали лидеров по незаконной агитации. Фото: Fttc.com.ua

«Слуга народа» — лидер по незаконной агитации в день парламентских выборов (ВИДЕО)

22 июл 2019, 12:25
999

Незаконная агитация на парламентских выборах фиксировалась в ночь с 20 на 21 июля.

Loading...

В целом в день выборов незаконную агитацию проводить девять партий. В частности, нарушения зафиксированы со стороны политический сил «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок». Например, партия президента Владимира Зеленского разместила ряд бордов без выходных данных, где указывался один из лозунгов партии «Слуга народа» — «Остановим их еще раз». Об этом 22 июля во время брифинга рассказал председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель, трансляцию мероприятия осуществляло украинское ТВ.

Политсила «Оппозиционная платформа — За жизнь» разместила ряд объектов наружной рекламы, где указывался элемент логотипа партии. «Оппозиционный блок» сделал акцент на номере партии и лозунге «Доверяй делам». Также незаконную агитацию осуществляли «Аграрная партия», «Свобода», Радикальная партия Олега Ляшко.

Кошель отметил, что эта избирательная кампания стала рекордной за последние 25 с половиной лет по фактам незаконной агитации.

а

Напомним, в политической партии «Слуга народа» заявили о выявленных фактах подкупа избирателей. У Зеленского заявили, что за один голос определенные политические партии предлагали от 350 до 500 грн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Потери на Донбассе: опубликованы фото погибших в день выборов бойцов ВСУ

Очередной «режим тишины» на Донбассе, объявленный 21 июля, когда в Украине стартовало голосование на парламентских выборах, было нарушенного в тот же день: на мине подорвалась группа бойцов ВСУ, два из них погибли. Сегодня стали известны их имена

Новости Украины
13:05
Новости партнеров
Загрузка...