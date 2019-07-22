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Ракурс
У КВУ назвали лідерів з незаконної агітації. Фото: Fttc.com.ua

Комітет виборців назвав лідерів із незаконної агітації у день парламентських виборів (ВІДЕО)

22 лип 2019, 12:25
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Незаконна агітація на парламентських виборах фіксувалася у ніч з 20 на 21 липня.

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Загалом у день виборів незаконну агітацію проводити дев’ять партій. Зокрема, порушення зафіксовані з боку політичний сил «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя» та «Опозиційний блок». Наприклад, партія президента Володимира Зеленського розмістила низку бордів без вихідних даних, де вказувалось одне із гасел партії «Слуга народу» — «Зупинимо їх ще раз». Про це 22 липня під час брифінгу розповів голова комітету виборців України Олексій Кошель, трансляцію заходу здійснювало українське ТБ.

Політсила «Опозиційна платформа — За життя» розмістила низку об'єктів зовнішньої реклами, де вказувався елемент логотипу партії. «Опозиційний блок» зробив акцент на номері партії та гаслі «Довіряй справам». Також незаконну агітацію здійснювали «Аграрна партія», «Свобода», «Радикальна партія Олега Ляшка».

Кошель відзначив, що ця виборча кампанія стала рекордною за останні 25 з половиною років щодо фактів незаконної агітації.

Нагадаємо, в політичній партії «Слуга народу» заявили про виявлені факти підкупу виборців. У Зеленського заявили, що за один голос певні політичні партії пропонували від 350 до 500 грн.

Джерело: Ракурс


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