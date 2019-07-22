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Коболєв назвав рівень запасів газу в підземних сховищах. Фото: NewsOne

У «Нафтогазі» назвали обсяг запасів газу в підземних сховищах

22 лип 2019, 11:51
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Станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 млрд куб. м.

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До цих запасів залишилося додати 5 млрд куб. м. «блакитного палива». До кінця сезону закачки залишається 86 днів. Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив на власній сторінці у Facebook.

За словами очільника «Нафтогазу», транзит газу через Україна щодоби досягає 303,8 млн куб. м. Обсяги транзиту зросли на 25% завдяки зупинки російським «Газпромом» на ремонт двох ниток «Північного потоку».

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» розрахувала нову ціну природного газу для населення, що діятиме в липні. Виявилося, що ціна газу буде знижена на 11,7% або 648 грн. В цю ціну не входить податок на додану вартість та транспортні витрати.

Джерело: Ракурс


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