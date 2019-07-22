Коболев назвал уровень запасов газа в подземных хранилищах. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n124605-v-naftogaze-nazvali-uroven-zapasov-gaza-v-podzemnyh-hranilischah.html

Ракурс

По состоянию на утро 21 июля запасы газа в подземных хранилищах достигли 15,018 млрд куб. м.

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К этим запасам осталось прибавить 5 млрд куб. м. «голубого топлива». До конца сезона закачки остается 86 дней. Об этом председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил на своей странице в Facebook.

По словам главы «Нафтогаза», транзит газа через Украину ежесуточно достигает 303,8 млн куб. м. Объемы транзита выросли на 25% благодаря остановке российским «Газпромом» на ремонт двух нитей «Северного потока».

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для населения, которая будет действовать в июле. Оказалось, что цена газа будет снижена на 11,7% или 648 грн. В эту цену не входит налог на добавленную стоимость и транспортные расходы.