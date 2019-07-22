ЦИК считает голоса мажоритарщиков. Фото: ICTV

https://racurs.ua/n124616-cik-podschital-bolee-62-protokolov-v-odnomandatnyh-okrugah-stali-izvestny-lidery-gonki.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14.00 подсчитала 62,48% избирательных бюллетеней в одномандатных округах.

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В большинстве мажоритарных округов побеждают кандидаты в нардепы от «Слуги народа». На веб-странице ЦИК публикуются фамилии мажоритарщиков, которые набирают наибольшее количество голосов в своем округе.

В одномандатном избирательном округе № 115 Львовской области побеждает Наталия Пипа, № 115 — Николай Княжицкий, № 116 — Ярослав Рущишин, № 118 — Богдан Дуневич, № 119 — Михаил Бондарь, № 121 — Орест Саламаха, № 112 — Павел Бакунец, № 123 — Тарас Батенко, № 124 — Юрий Камельчук, № 125 — Игорь Пихоцкий, № 126 — Андрей Кот.

На Херсонщине в парламентской гонке лидируют в округе № 127 Александр Пасечный, № 128 — Александр Гайду, № 129 — Игорь Копытин, № 130 — Игорь Негулевський. В округе № 131 является лидером Артем Черноморов, а в округе № 132 — Максим Дырдин.

В Одесской области в округах № 133, 134, 135, 136 и 137 по состоянию на полдень 22 июля побеждают Артем Дмитрук, Олег Колев, Алексей Леонов, Александр Горенюк и Леонид Климов соответственно. В округе № 139 больше всего голосов набрал Игорь Васильковский, № 140 — Сергей Колебошин, № 141 — Александр Ткаченко, № 142 — Руслан Плохой, № 143 — Анатолий Урбан.

На Полтавщине в округе № 144 больше всего избирателей поддержали Дмитрия Нальотова, № 145 — Андрея Боблюха, № 147 — Олега Кулинича. В округе № 148 лидирует Фахраддин Мухтаров, № 149 — Константин Касай, № 150 — Алексей Мовчан и Максим Березин в округе № 151.

В округе № 152 Ровенской области избиратели поддержали наибольшим количеством голосов Александра Ковальчука, а в округах № 153 и № 154 Романа Иванисова и Александра Алексейчука. Побеждает в округе № 155 Виктор Мьялик, а в округе 156 — Сергей Литвиненко.

В Сумской области в округе № 157 лидирует Татьяна Рябуха, № 158 — Игорь Васильев, № 159 Андрей Деркач, № 160 — Игорь Молоток, № 161 — Максим Гузенко, № 162 — Николай Задорожный.

На Тернопольщине лидером гонки в округе № 163 сейчас является Андрей Богданец, а в округе № 164 — Михаил Головко. Наибольшее количество голосов избиратели дали за Ивана Чайковского по округу № 165, а в округе № 166 поддержали Николая Люшняка. Лидером в округе № 167 является Владимир Гевко.

Напомним, по состоянию на 11.00 Центризбирком обработал 50.24% протоколов на внеочередных выборах в Раду. Первую позицию на данный момент занимает партия «Слуга народа» (42,44%), и вслед за ней идут «Оппозиционная Платформа — За Жизнь» (12,87%), «Европейская солидарность» (8,65%), «Батькивщина» (8,02%) и «Голос» (6,39%).