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ЦИК обработал более 50% протоколов, лидирует «Слуга народа». Фото: "Ракурс"

ЦИК обработал более 50% протоколов, лидирует «Слуга народа» (ИНФОГРАФИКА)

22 июл 2019, 11:14
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Центральная избирательная комиссия уже обработала более 50% протоколов на внеочередных парламентских выборах.

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По состоянию на 11.00 22 июля Центризбиркомом уже обработаны 50,24% бюллетеней. Лидирующую позицию в данный момент занимает пропрезидентская партия «Слуга народа», и следом за ней идут «Опозиційна Платформа — За Життя», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ЦИК.

По предварительным данным, за лидирующую партию «Слуга народа» отдали свой голос 42,44% избирателей. На втором месте оказалась партия «Оппозиционная Платформа — За Жизнь» с результатом в 12,87%, а на третьем — «Европейская солидарность», за которую проголосовали 8,65% украинцев.

Четвертую позицию занимает партия «Всеукраинское объединение „Батькивщина“», за которую отдали свой голос 8,02% избирателей, и замыкает пятерку «Голос» с результатом в 6,39%.

Инфографика: ЦИК

Напомним, что сегодня, 22 июля, ЦИК официально объявил о завершении парламентских выборов в Украине. По сообщению председателя Центризбиркома Татьяны Слипачук, подсчет голосов еще продолжается.

Источник: Ракурс


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