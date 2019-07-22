ЦИК признал выборы в Раду состоявшимися. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n124601-cik-priznal-vybory-v-radu-sostoyavshimisya.html

Ракурс

Парламентские выборы в Украине состоялись, объявил Центризбирком сегодня, 22 июля.

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Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на утреннем брифинге отметила, что продолжается подсчет голосов.

Добро пожаловать в новую реальность. Парламентские выборы состоялись, — заявила она.

Согласно онлайн-табло ЦИК, на данный момент обработаны более 50% протоколов.

В воскресенье, 21 июля, украинцы голосовали на внеочередных выборах в Верховную Раду. Явка избирателей из общего числа внесенных в бюллетени составила почти 50%.

На утро 22 июля ЦИК обработал все 100% протоколов из зарубежных избирательных участков. Украинские избиратели за границей отдали свои предпочтения партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность»: 29,55% голосов. Ее главный оппонент — партия нынешнего президента Владимира Зеленского «Слуга народа» — получила 28,13% голосов граждан.