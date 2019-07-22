ЦИК посчитала все бюллетени за рубежом. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n124597-cik-obrabotal-100-protokolov-zarubejnyh-uchastkov-infografika.html

Ракурс

Центризбирком по состоянию 22 июля обработал 100% электронных протоколов с заграничных избирательных участков на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Лидером голосований за рубежом является партия «Европейская солидарность». Эта политическая сила набрала 29,55% или 9 тыс. 649 голосов. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

За политическую силу «Слуга народа» голоса отдали 28,13% граждан (9 тыс. 186 голосов). На третьей позиции партия «Голос» 19,67% (6 тыс. 425 голосов). Четвертую позицию неожиданно занимает «Партия Шария» 4,41% (1 тыс. 443 голосов).

За «Оппозиционную платформу — За жизнь» проголосовали 3,60% (1 тыс. 177 голосов), а за «Батькивщину» 2,01% (659 голосов).

Напомним, по состоянию на утро 22 июля ЦИК обработал уже 35,51% бюллетеней. В первой пятерке партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос».