ЦВК порахувала всі бюлетені за кордоном. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n124597-cvk-opracuvala-100-protokoliv-zakordonnyh-dilnyc-infografika.html

Ракурс

Центрвиборчком станом 22 липня опрацював 100% електронних протоколів із закордонних виборчих дільниць на дострокових виборах у Верховну Раду.

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Лідером голосувань за кордоном є партія «Європейська солідарність». Ця політична сила набрала 29,55% або 9 тис. 649 голосів. Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

За політичну силу «Слуга народу» голоси віддали 28,13% громадян (9 тис. 186 голосів). На третій позиції партія «Голос» 19,67% (6 тис. 425 голосів). Четверту позицію неочікувано займає «Партія Шарія» 4,41% (1 тис. 443 голосів).

За «Опозиційну платформу — За життя» проголосували 3,60% (1 тис. 177 голосів), а за «Батьківщину» 2,01% (659 голосів).

Нагадаємо, станом на ранок 22 липня ЦВК опрацювала вже 35,51% бюлетенів. У першій п’ятірці партій — «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська Солідарність», «Батьківщина» та «Голос».