В Херсоне перевернулся автомобиль с бюллетенями, есть пострадавшие (ФОТО)

ДТП в Херсоне. Фото: Нацполиция

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Ракурс

В Херсоне произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего бюллетени в окружную комиссию.

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Авария произошла около 6.00 в понедельник, 22 июля, на углу ул. Театральная и Воронцовская. Предварительно установлено, что 30-летняя водитель автомобиля «ЗАЗ Славута», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущество в движении автомобилю «Фольксваген-Транспортер». В результате столкновения Volkswagen, перевозивший бюллетени в ОИК, перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

В результате ДТП пострадал сотрудник полиции, у правоохранителя диагностировали незначительные телесные повреждения. Бюллетени передали членам окружной комиссии.

В полиции отметили, что предварительно квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранителями.

Напомним, 20 июля в городе Изюм Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль полиции спешил на вызов и попал в автопроисшествие.