ДТП у Херсоні. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n124598-u-hersoni-perekynuvsya-avtomobil-iz-buletenyamy-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

У Херсоні сталася ДТП за участю автомобіля, який перевозив бюлетені до окружної комісії.

Loading...

Аварія сталася близько 6.00 у понеділок, 22 липня, на розі вул. Театральна та Воронцовська. Попередньо встановлено, що 30-річна водій автомобіля «ЗАЗ Славута», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі автомобілю «Фольксваген-Транспортер». Внаслідок зіткнення Volkswagen, який перевозив бюлетені до ОВК, перекинувся. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Внаслідок ДТП постраждала співробітник поліції, у правоохоронця діагностували незначні тілесні ушкодження. Бюлетені передали членам окружної комісії.

У поліції відзначили, що попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, 20 липня у місті Ізюм Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль поліції поспішав на виклик та потрапив в автопригоду.