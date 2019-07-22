ЦВК визнала вибори до Ради такими, що відбулися. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124601-cvk-vyznala-vybory-do-rady-takymy-scho-vidbulysya-translyaciya.html

Ракурс

Парламентські вибори в Україні відбулися, оголосив Центрвиборчком сьогодні, 22 липня.

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Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на ранковому брифінгу зазначила, що триває підрахунок голосів.

Ласкаво просимо в нову реальність. Парламентські вибори відбулися, — заявила вона.

Згідно з онлайн-табло ЦВК, на даний момент оброблено понад 50% протоколів.

У неділю, 21 липня, українці голосували на позачергових виборах до Верховної Ради. Явка виборців із загальної кількості внесених у бюлетені становить майже 50%.

На ранок 22 липня ЦВК опрацювала всі 100% протоколів із закордонних виборчих дільниць. Українські виборці за кордоном віддали свої переваги партії колишнього президента Петра Порошенка «Європейська солідарність»: 29,55% голосів. Її головний опонент — партія нинішнього президента Володимира Зеленського «Слуга народу» — отримала 28,13% голосів громадян.