ЦВК опрацювала понад 50% протоколів, лідирує «Слуга народу». Фото: "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n124603-cvk-opracuvala-ponad-50-protokoliv-lidyruie-sluga-narodu-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія вже опрацювала понад 50% протоколів на позачергових парламентських виборах.

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Станом на 11.00 22 липня Центрвиборчкомом вже опрацьовані 50,24% бюлетенів. Першу позицію на даний момент займає пропрезидентська партія «Слуга народу», і слідом за нею йдуть «Опозіційна Платформа — За Життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос». Відповідні дані опубліковані на офіційному сайті ЦВК.

За попередніми даними, за партію «Слуга народу» віддали свій голос 42,44% виборців. На другому місці опинилася партія «Опозіційна Платформа — За Життя» із результатом у 12,87%, а на третьому — «Європейська солідарність», за яку проголосували 8,65% українців.

Четверту позицію займає партія «Всеукраїнське об'єднання „Батьківщина“», за яку віддали свій голос 8,02% виборців, і замикає п’ятірку «Голос» із результатом у 6,39%.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, ЦВК офіційно оголосила про завершення парламентських виборів в Україні. За повідомленням голови Центрвиборчкому Тетяни Сліпачук, підрахунок голосів ще триває.