Стало відомо, хто проходить в Раду по мажоритарці. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n124602-rezultaty-parlamentskyh-vyboriv-po-okrugah-novi-dani-pro-kandydativ-yaki-prohodyat-po-majorytarci.html

Ракурс

У більшості мажоритарних округів перемогли кандидати від «Слуги народу».

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Центральна виборча комісія після підрахунку 48,17% голосів публікує прізвища мажоритарників, які набирають більшість голосів у своєму окрузі. Відповідна інформація розміщена на веб-сторінці ЦВК.

У Вінницькій області в виборчому окрузі № 17 лідирує Микола Кучер, а в окрузі № 18 — Олег Мейдич.

На Волині в окрузі № 19 перемагає Ігор Гузь. На Дніпропетровщині в окрузі № 27 лідирує В’ячеслав Медяник, № 32 — Олена Криворучкіна, № 37 — Дмитро Шпенов, № 37 — Владислав Бородін.

У Запорізькій області в окрузі № 74 фігурує Геннадій Касай, № 75 -Роман Соха, № 77 — Сергій Штепа, № 78 — Олександр Пономарьов, № 79 — Юлія Яцик, № 80 — Сергій Мінько, № 81 — Павло Мельник, № 82 — Марина Нікітіна.

У Івано-Франківській області в окрузі № 85 перемагає Едуард Прощук, в № 86 Олександр Матусевич, № 87 — Зіновій Андрійович, № 88 Андрій Іванчук, № 89 Володимир Тимофійчук.

На Київщині в окрузі № 93 лідер Анна Скороход, в № 95 — Олександр Горобець, № 96 — Ольга Василевська-Смаглюк, № 97 — Микола Галушко. На Луганщині в окрузі № 105 перемагає Вікторія Гриб, № 106 — Олексій Кунжцов, № 107 — Олександр Суханов, № 112 — Сергій Вельможний, № 113 — Олександр Лукашев, № 114 — Сергій Шахов.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала понад 35% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. У першій п’ятірці партій — «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська Солідарність», «Батьківщина» та «Голос».