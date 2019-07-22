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Стало известно, кто проходит в Раду по мажоритарке. Фото: ТСН

Результаты парламентских выборов по округам: новые данные о кандидатах, которые проходят по мажоритарке

22 июл 2019, 11:12
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В большинстве мажоритарных округов победили кандидаты от «Слуги народа».

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Центральная избирательная комиссия публикует фамилии мажоритарщиков, которые набирают большинство голосов в своем округе. Соответствующая информация размещена на веб-странице ЦИК.

В Винницкой области в избирательном округе № 17 лидирует Николай Кучер, а в округе № 18 — Олег Мейдич.

На Волыни в округе № 19 побеждает Игорь Гузь. На Днепропетровщине в округе № 27 лидирует Вячеслав Медяник, № 32 — Елена Криворучкина, № 37 — Дмитрий Шпенов, № 37 — Владислав Бородин.

В Запорожской области в округе № 74 фигурирует Геннадий Касай, № 75 -Роман Соха, № 77 — Сергей Штепа, № 78 — Александр Пономарев, № 79 — Юлия Яцык, № 80 — Сергей Минько, № 81 — Павел Мельник, № 82 — Марина Никитина.

В Ивано-Франковской области в округе № 85 побеждает Эдуард Прощук, в № 86 Александр Матусевич, № 87 — Зиновий Андреевич, № 88 — Андрей Иванчук, № 89 — Владимир Тимофийчук.

На Киевщине в округе № 93 лидер Анна Скороход, в № 95 — Александр Горобец, № 96 — Ольга Василевская-Смаглюк, № 97 — Николай Галушко. На Луганщине в округе № 105 побеждает Виктория Гриб, № 106 — Алексей Кунжцов, № 107 — Александр Суханов, № 112 — Сергей Вельможный, № 113 — Александр Лукашев, № 114 — Сергей Шахов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала более 35% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. В первой пятерке партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Источник: Ракурс


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