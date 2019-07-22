Савченко на выборах в Раду имеет только 1,24% голосов избирателей Донбасса. Фото: "Детектор медиа"

https://racurs.ua/n124600-savchenko-na-vyborah-v-radu-imeet-tolko-1-24-golosov-izbirateley-donbassa.html

Ракурс

Надежду Савченко, кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах по одномандатному избирательному округу № 51, поддержали пока только 1,24% избирателей Донецкой области.

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Это стало известно по результатам обработки 50% протоколов, о чем свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии.

Савченко баллотировалась от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» в одномандатном избирательном округе № 51. В частности, в пгт. Зайцево Бахмутского района Донецкой области свои голоса ей отдали лишь 3 избирателей.

Лидирует в этом избирательном округе самовыдвиженец Александр Ковалев, который в свою поддержку имеет уже 64,31% голосов избирателей.

Напомним, что весной 2019 года народный депутат Надежда Савченко заявила, что не планирует быть в оппозиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также она порекомендовала Зеленскому не спешить при принятии решений, а выслушивать все точки зрения и после взвешенно принимать решения.