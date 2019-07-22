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Протесты в Гонконге: на демонстрантов напали, пострадали 36 человек. Фото: "Укринформ"

Протесты в Гонконге: на демонстрантов напали, пострадали 36 человек

22 июл 2019, 10:42
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Протесты в Гонконге не утихают, и в это воскресенье, 21 июля, очередная акция протеста повлекла за собой несколько десятков жертв.

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На демонстрантов, которые возвращались из центра города домой на метро, напала группа лиц в белых футболках, вооруженных дубинками. Они ворвались на станцию метро в гонконгском районе Юэнь Лонг, вследствие чего пострадало 36 человек. Об этом информирует «Укринформ» со ссылкой на сообщение телерадиокомпании RTHK.

Один из пострадавших в данный момент находится в критическом состоянии, еще четверо человек госпитализированы с серьезными травмами. По предварительным данным, среди пострадавших также есть журналисты.

Массовые протесты в Гонконге начались 9 июня, когда протестующие вышли с выражением своего недовольства по поводу предлагаемых изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай. Впоследствии протесты против закона об экстрадиции плавно переросли в масштабные акции с требованием демократических реформ и сохранения автономии от Китая.

Напомним, что в начале июля после массовых антиправительственных акций власти Гонгонга пообещали, что окончательно откажутся от скандального закона об экстрадиции. Премьер-министр Гонконга Керри Лем лично выступила с извинениями перед всеми активистами.


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