Протесты в Гонконге: на демонстрантов напали, пострадали 36 человек. Фото: "Укринформ"

https://racurs.ua/n124599-protesty-v-gonkonge-na-demonstrantov-napali-postradali-36-chelovek.html

Ракурс

Протесты в Гонконге не утихают, и в это воскресенье, 21 июля, очередная акция протеста повлекла за собой несколько десятков жертв.

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На демонстрантов, которые возвращались из центра города домой на метро, напала группа лиц в белых футболках, вооруженных дубинками. Они ворвались на станцию метро в гонконгском районе Юэнь Лонг, вследствие чего пострадало 36 человек. Об этом информирует «Укринформ» со ссылкой на сообщение телерадиокомпании RTHK.

Один из пострадавших в данный момент находится в критическом состоянии, еще четверо человек госпитализированы с серьезными травмами. По предварительным данным, среди пострадавших также есть журналисты.

Массовые протесты в Гонконге начались 9 июня, когда протестующие вышли с выражением своего недовольства по поводу предлагаемых изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай. Впоследствии протесты против закона об экстрадиции плавно переросли в масштабные акции с требованием демократических реформ и сохранения автономии от Китая.

Напомним, что в начале июля после массовых антиправительственных акций власти Гонгонга пообещали, что окончательно откажутся от скандального закона об экстрадиции. Премьер-министр Гонконга Керри Лем лично выступила с извинениями перед всеми активистами.