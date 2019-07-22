Протести у Гонконзі: на демонстрантів напали, постраждали 36 осіб. Фото: "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n124599-protesty-u-gonkonzi-na-demonstrantiv-napaly-postrajdaly-36-osib.html

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Протести у Гонконзі не вщухають, і цієї неділі, 21 липня, чергова акція протесту спричинила кілька десятків жертв.

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На демонстрантів, які поверталися з центру міста додому на метро, напала група осіб у білих футболках, озброєних палицями. Вони увірвалися на станцію метро в гонконгському районі Юень Лонг, внаслідок чого постраждало 36 осіб. Про це інформує «Укрінформ» із посиланням на повідомлення телерадіокомпанії RTHK.

Один із потерпілих на даний момент знаходиться у критичному стані, ще четверо осіб госпіталізовані із серйозними травмами. За попередніми даними, серед постраждалих також є журналісти.

Масові протести у Гонконзі почалися 9 червня, коли протестувальники вийшли із вираженням свого невдоволення з приводу запропонованих змін до закону про екстрадицію у материковий Китай. Згодом протести проти закону про екстрадицію плавно переросли у масштабні акції із вимогою демократичних реформ і збереження автономії від Китаю.

Нагадаємо, що на початку липня після масових антиурядових акцій влада Гонконгу пообіцяла, що остаточно відмовиться від скандального закону про екстрадицію. Прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем особисто виступила із вибаченнями перед усіма активістами.