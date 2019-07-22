Савченко на виборах до Ради має лише 1,24% голосів виборців Донеччини. Фото: "Детектор медіа"

https://racurs.ua/ua/n124600-savchenko-na-vyborah-do-rady-maie-lyshe-1-24-golosiv-vyborciv-donechchyny.html

Ракурс

Надію Савченко, кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах по одномандатному виборчому округу № 51, підтримали поки що лише 1,24% виборців на Донеччині.

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Це стало відомо з результатів обробки 50% протоколів, про що свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.

Савченко балотувалася від політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» в одномандатному виборчому окрузі № 51. Зокрема, у смт. Зайцеве Бахмутського району Донецької області свої голоси їй віддали лише 3 виборці.

Лідирує у цьому виборчому окрузі самовисуванець Олександр Ковальов, який на свою підтримку має вже 64,31% голосів виборців.

Нагадаємо, що навесні 2019 року народний депутат Надія Савченко заявила, що не планує бути в опозиції до президента України Володимира Зеленського. Також вона порекомендувала Зеленському не поспішати під час ухвалення рішень, а вислуховувати всі точки зору і після виважено приймати рішення.