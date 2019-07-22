Зеленский подписал указ, стимулирующий развитие украинских Карпат. Фото: Vlasne

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Ракурс

Развитие региона украинских Карпат будет стимулироваться благодаря указу, подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет об экономическом и туристическом развитии.

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Согласно указу «О развитии региона украинских Карпат» (№ 543/2019), который Зеленский сегодня подписал, Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев должен утвердить государственную программу развития этого региона на 2020 — 2022 гг. с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Расходы на реализацию данной государственной программы Кабмин также должен закладывать в законопроекты о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы. Указ, подписанный Зеленским, вступает в силу со дня его опубликования, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

Этим документом заложено стимулирование социально-экономического развития региона украинских Карпат, повышение его инвестиционной привлекательности, а также развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала.

Ранее «Ракурс» сообщал, что вырубка лесов в Карпатах наносит значительный урон экологии Украины. Преодолевать проблему, которая уже достигла катастрофических масштабов, Министерство экологии и природных ресурсов решило путем новых насаждений.