Святослав Вакарчук. Фото: goloszmin.org

https://racurs.ua/ua/n124620-golos-zayavyv-pro-porushennya-vyborchogo-zakonodavstva-v-okruzi-118-nazvaly-prizvysche.html

Ракурс

Політична партія Святослава Вакарчука «Голос» заявляє про можливі фальсифікації на окрузі № 118 (місто Львів) та навіть зрив виборів.

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У партії впевнені, що один із кандидатів у народні депутати, а саме — Богдан Дубневич займається фальсифікацією. Про це лідер «Голосу» Святослава Вакарчук заявив 22 липня під час прес-конференції у Києві.

Місто Львів, округ № 118. Від партії «Голос» там іде молодий економіст Галина Васильченко. Основним її конкурентом є сумнозвісний Богдан Дубневич, який є стовбуровою клітиною старої політики. Ці люди звикли до своїх методів боротьби, — зазначив Вакарчук.

Лідер партії наголосив, що згідно з даними ексзит-полів, Васильченко перемогла Дубневича з розривом майже в 13% голосів. Вакарчук упевнений, що дані Центральної виборчої комісії, які наразі опубліковуються, недостовірні. Політик відзначив, що до ЦВК не надходять дані щодо кандидата від «Голосу».

Закликаю правоохоронні органі, ЦВК змусити окружну і дільничні комісії виконати вимоги закону, всі підсумки голосування в межах округу в нести в електронну систему «Вибори», скласти протокол про підсумки голосування, — закликав правоохоронців лідер Голосу.

Також на Вакарчук вважає, що президент України Володимир Зеленський відповідальний за те, як і коли розпочнеться свою роботу Верховна Рада нового скликання.

З інформацією ЦВК, станом на 15.00 на виборчому окрузі № 118 перемагає самовисуванець Богдан Дубневич (33,04% голосів). Галина Васильченко від «Голосу» посідає другу позицію (30,76%). Третє місце за представником «Слуги народу» футболістом Артемом Федецьким (11,70%).

Як відомо, Богдан Дубневич разом із своїм братом Ярославом відомі завдяки журналістським розслідуванням про махінації в держкомпанії «Укрзалізниця». ЗМІ пишуть, що Богдан Дубневич є фігурантом 42 антикорупційних розслідувань.

Нагадаємо, партія «Голос» готова об'єднуватися в коаліцію з політичними силами, які є однодумцями політсили Святослава Вакарчука.