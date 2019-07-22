Вибори в парламент: ЦВК опрацювала 70% протоколів. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124628-vybory-v-parlament-cvk-opracuvala-70-protokoliv.html

Ракурс

Вже понад 70% протоколів на позачергових виборах до парламенту за багатомандатним виборчим округом підрахувала Центральна виборча комісія. ЦВК оприлюднила оновлені дані щодо результатів політичних партій.

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Президентська партія «Слуга народу» успішно лідирує з показником 42,68% голосів виборців. Далі слідує «Опозиційна платформа — За життя», в якої 13,04%. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Партія екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» отримала 8,41% голосів, а за партію «Батьківщина» проголосували 8,03% виборців. Партія «Голос» отримала 6,17% голосів.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня. Явка на виборах виявилася рекордно низькою та не досягла позначки 50%. У Центрвиборчкомі явку пояснили неочікуваністю позачергових виборів.

До виборчих дільниць не дійшли понад 14,7 млн українців із 29,5 млн осіб, яких внесли до виборчих списків.

Як раніше повідомлялося, Центрвиборчком підрахував 62,48% виборчих бюлетенів в одномандатних округах. Стало відомо, хто з мажоритарщиків має більший шанс пройти до Верховної Ради нового скликання.