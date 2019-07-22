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Выборы в парламент: ЦИК обработал 70% протоколов. Фото: Ракурс

Выборы в парламент: ЦИК обработал 70% протоколов

22 июл 2019, 17:23
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Уже более 70% протоколов на внеочередных выборах в парламент по многомандатному избирательному округу подсчитала Центральная избирательная комиссия. ЦИК обнародовал обновленные данные о результатах политических партий.

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Президентская партия «Слуга народа» успешно лидирует с показателем 42,68% голосов избирателей. Далее следует «Оппозиционная платформа — За жизнь», в которой 13,04%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» получила 8,41% голосов, а за партию «Батькивщина» проголосовали 8,03% избирателей. Партия «Голос» получила 6,17% голосов.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля. Явка на выборах оказалась рекордно низкой и не достигла отметки 50%. В Центризбиркоме явку объяснили неожиданностью внеочередных выборов.

На избирательные участки не дошли более 14,7 млн ​​украинцев из 29,5 млн человек, которые внесли в избирательные списки.

Как ранее сообщалось, Центризбирком подсчитал 62,48% избирательных бюллетеней в одномандатных округах. Стало известно, кто из мажоритарщиков имеет больший шанс пройти в Верховную Раду нового созыва.

Источник: Ракурс


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