Погода в Украине 23 июля: грозовыми дождями накроет всю территорию страны. Фото: "Ракурс"

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Ракурс

Погода в Украине 23 июля ожидается дождливой на всей территории страны. Грозы и дожди прогнозируются в столице и во всех регионах.

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Температура воздуха ночью составит 13−19°, а днем он прогреется от 20° до 31° в зависимости от региона. Скорость ожидаемого ветра составит 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 23 июля дождь ожидается и ночью, и днем. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем — 22−24°.

Во Львове в течение следующих суток погода будет похожей на киевскую. Такой же дождь и такая же температура воздуха. Столбики термометров ночью покажут 13−15°, днем — 22−24°.

Теплей будет в Одессе, хотя там тоже будет дождить целые сутки. Ночью температура воздуха опустится до 18−20°, днем поднимется до 26−28°.

В Днепре во вторник дождь прогнозируется только днем, ночью — без осадков. Ночная температура воздуха составит 15−17°, дневная — 24−26°.

В Харькове 23 июля синоптики прогнозируют дождь тоже только днем. Ночью будет сухо, а термометры покажут 14−16°, днем — 28−30°.

На Закарпатье ожидаются дожди и грозы в течении всех суток. Ночью температура воздуха составит 15−17°, днем — 21−23°.

Магнитную бурю 23 июля в Киеве не прогнозируют. Геомагнитная обстановка в столице будет преимущественно спокойной. Возможны незначительные волнения.

Напомним, что на сегодня синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий практически на всей территории страны.