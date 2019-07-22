Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине 23 июля: грозовыми дождями накроет всю территорию страны. Фото: "Ракурс"

Погода в Украине 23 июля: грозовыми дождями накроет всю территорию страны (КАРТА)

22 июл 2019, 16:45
999

Погода в Украине 23 июля ожидается дождливой на всей территории страны. Грозы и дожди прогнозируются в столице и во всех регионах.

Loading...

Температура воздуха ночью составит 13−19°, а днем он прогреется от 20° до 31° в зависимости от региона. Скорость ожидаемого ветра составит 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 23 июля дождь ожидается и ночью, и днем. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем — 22−24°.

Во Львове в течение следующих суток погода будет похожей на киевскую. Такой же дождь и такая же температура воздуха. Столбики термометров ночью покажут 13−15°, днем — 22−24°.

Теплей будет в Одессе, хотя там тоже будет дождить целые сутки. Ночью температура воздуха опустится до 18−20°, днем поднимется до 26−28°.

В Днепре во вторник дождь прогнозируется только днем, ночью — без осадков. Ночная температура воздуха составит 15−17°, дневная — 24−26°.

В Харькове 23 июля синоптики прогнозируют дождь тоже только днем. Ночью будет сухо, а термометры покажут 14−16°, днем — 28−30°.

На Закарпатье ожидаются дожди и грозы в течении всех суток. Ночью температура воздуха составит 15−17°, днем — 21−23°.

Погода в Украине 23 июля. Фото: Укргидрометцентр

Магнитную бурю 23 июля в Киеве не прогнозируют. Геомагнитная обстановка в столице будет преимущественно спокойной. Возможны незначительные волнения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 июля. Фото: gismeteo

Напомним, что на сегодня синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий практически на всей территории страны.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Нардеп-кнопкодав Яценко вернется с новым составом Рады

На парламентских выборах народные депутаты лидировали с переменным успехом. Так, Андрей Деркач набрал вдвое больше голосов чем оппонент Дмитрий Шевченко из «Слуги народа», а его коллега Максим Бурбак проигрывает Валерию Божику

Новости Украины
16:22

Вакарчук дает брифинг о нарушениях на выборах (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Киеве в 14.30 начался срочный брифинг Святослава Вакарчука, политическая партия которого предварительно проходит в Верховную Раду. Лидер «Голоса» говорить о вопиющих нарушениях на парламентских выборах, состоявшихся в Украине 21 июля

Новости Украины
14:29
Новости партнеров
Загрузка...