Бурбак проигрывает Божику из «Слуги народа», а Барну обошел Богданец. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n124626-burbak-proigryvaet-bojiku-iz-slugi-naroda-a-barnu-oboshel-bogdanec.html

Ракурс

Действующие народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 21 июля, показали разные показатели: кто-то уверенно захватил лидерство в своем мажоритарном округе, а кого-то вдвое обошли оппоненты.

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Нардеп и самовыдвиженец Олесь Довгий в округе № 102 (Кировоградская область) получил вдвое больше голосов, чем его оппонент Андрей Петрощук из президентской партии «Слуга народа» (48,73% против 20,62%). Показатель указан после обработки 9,72% протоколов. Об этом сообщает ЦИК.

В 159-м округе Сумской области нардеп и самовыдвиженец Андрей Деркач на момент обработки 8,18% протоколов получил 40,9% голосов избирателей, в отличие от своего конкурента из президентской партии Дмитрия Шевченко, у которого только 20,44%.

Нардеп Александр Герега в округе № 192 в Хмельницкой области получил 46,63% голосов и обогнал Василия Гуменюка из «Слуги народа», у которого на момент подсчета 11,48% протоколов 25,98% голосов.

В Хмельницкой области в округе № 191 лидирует действующий нардеп Виктор Бондарь (34,32%), который обогнал Марину Потапову из президентской партии (20,66%) и самовыдвиженца Андрея Спивака (19,8%).

В Черкасской области нардеп Сергей Рудык побеждает Наталию Дьяченко из «Слуги народа» (29,67% против 21,26% после обработки 18,79% протоколов).

Нардеп Валерий Давиденко также побеждает в своем округе № 208 в Черниговской области, где после обработки 17% протоколов вдвое обогнал Антона Панченко из президентской партии (43,37% против 16,54%).

Действующий нардеп Максим Микитась уверенно лидирует в 206-м округе Черниговской области, где обошел Антона Полякова из «Слуги народа» (32,01% против 24,79%) после подсчета 8,62% голосов.

Нардеп Антон Яценко также одерживает победу на 200-м округе Черкасской области. После обработки 5,81% протоколов у него оказалось 71,07% голосов избирателей, а его оппонент из президентской партии Елена Воронцова набрала только 15,59%.

Нардеп Андрей Водатурский в 130-м округе Николаевской области проиграл с большим отрывом своим конкурентам. В то время как у Водатурского 14,73%, оппозиционер Владимир Фроленко набрал 22,7%, а Игорь Негулевский из «Слуги народа» набрал 36,61% голосов после обработки 16,73% протоколов.

Скандально известный нардеп Степан Барна из «ЕС» проиграл в 163-м округе (Тернопольская область) Андрею Богданцу, получив 13,42% голосов против 25,83% после обработки 9,41% протоколов.

Нардеп Константин Жеваго проиграл в 150-м округе Алексею Мовчану из президентской партии. После обработки 28,9% голосов Мовчан набрал 43,98% голосов против 19,54%.

В 155-м округе нардеп Виктория Войцицкая (14,08%) проиграла пяти кандидатам. В округе лидирует самовыдвиженец Виктор Мялик (35,02%), который обошел Владимира Рашовского (21,56%) из «Слуги народа» и нардепа Василия Яницкого (20,55%).

В 204-м округе нардеп Максим Бурбак проигрывает Валерию Божику из президентской партии, который после обработки 19,87% набрал 49,94% против 23,63% нардепа.

Нардеп Иван Винник (12,25%) проиграл в 184-м округе другому самовыдвиженцу Игорю Колыхаеву (43,15%) и Даниилу Репилевскому (30,07%) из «Слуги народа».

В 197-м округе телеведущий Александр Скичко (39,37%) из президентской партии обошел нардепа Владислава Голуба (25,8%) после подсчета 5,63% протоколов.

Как ранее сообщалось, в парламент также не проходят нардепы Сергей Пашинский, Владимир Литвин и Иван Балога.