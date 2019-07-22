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Парламентские выборы: Москаль, Пашинский, Литвин, Балога не попадают в Раду. Фото: Mignews

Парламентские выборы: Москаль, Пашинский, Литвин, Балога не попадают в Раду

22 июл 2019, 15:51
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На парламентских выборах, состоявшихся в Украине 21 июля, многие из известных политиков, которые баллотировались кандидатами в народные депутаты по мажоритарным округам, не попадают в Раду.

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Центральная избирательная комиссия уже подсчитала 62,48% избирательных бюллетеней в одномандатных округах. На веб-странице ЦИК публикуются фамилии мажоритарщиков и информация о количестве избирателей, которые за них проголосовали.

Так, экс-председатель Луганской и Закарпатской областных государственных администраций Геннадий Москаль проигрывает выборы в одномандатном округе № 106 на Луганщине. Он набирает всего 11,61% голосов избирателей.

Для победы на внеочередных выборах в Раду не набрали достаточной поддержки избирателей и действующие народные депутаты Сергей Пашинский, Владимир Литвин и Иван Балога.

В частности, за Пашинского в 64-м одномандатном избирательном округе проголосовали только 17,62% избирателей.

Напомним, что политическая партия Святослава Вакарчука «Голос» заявляет о возможных фальсификациях на округе № 118 (город Львов) и даже срыве выборов.

Источник: Ракурс


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