Парламентські вибори: Москаль, Пашинський, Литвин, Балога не потрапляють у Раду. Фото: Mignews

https://racurs.ua/ua/n124623-parlamentski-vybory-moskal-pashynskyy-lytvyn-baloga-ne-potraplyaut-u-radu.html

Ракурс

На парламентських виборах, що відбулися в Україна 21 липня, багато хто з відомих політиків, які балотувалися кандидатами в народні депутати по мажоритарних округах, не потрапляє в Раду.

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Центральна виборча комісія вже підрахувала 62,48% виборчих бюлетенів в одномандатних округах. На веб-сторінці ЦВК публікуються прізвища мажоритарників та інформація про кількість виборців, які за них проголосували.

Так, екс-голова Луганської та Закарпатської обласних державних адміністрацій Геннадій Москаль програє вибори в одномандатному окрузі № 106 на Луганщині. Він набирає всього 11,61% голосів виборців.

Для перемоги на позачергових виборах до Ради не набрали достатньої підтримки виборців і чинні народні депутати Сергій Пашинський, Володимир Литвин та Іван Балога.

Зокрема, за Пашинського в 64-му одномандатному виборчому окрузі проголосували лише 17,62% виборців.

Нагадаємо, що політична партія Святослава Вакарчука «Голос» заявляє про можливі фальсифікації на окрузі № 118 (місто Львів) та навіть зрив виборів.