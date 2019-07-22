Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Парламентські вибори: Москаль, Пашинський, Литвин, Балога не потрапляють у Раду. Фото: Mignews

Парламентські вибори: Москаль, Пашинський, Литвин, Балога не потрапляють у Раду

22 лип 2019, 15:51
999

На парламентських виборах, що відбулися в Україна 21 липня, багато хто з відомих політиків, які балотувалися кандидатами в народні депутати по мажоритарних округах, не потрапляє в Раду.

Loading...

Центральна виборча комісія вже підрахувала 62,48% виборчих бюлетенів в одномандатних округах. На веб-сторінці ЦВК публікуються прізвища мажоритарників та інформація про кількість виборців, які за них проголосували.

Так, екс-голова Луганської та Закарпатської обласних державних адміністрацій Геннадій Москаль програє вибори в одномандатному окрузі № 106 на Луганщині. Він набирає всього 11,61% голосів виборців.

Для перемоги на позачергових виборах до Ради не набрали достатньої підтримки виборців і чинні народні депутати Сергій Пашинський, Володимир Литвин та Іван Балога.

Зокрема, за Пашинського в 64-му одномандатному виборчому окрузі проголосували лише 17,62% виборців.

Нагадаємо, що політична партія Святослава Вакарчука «Голос» заявляє про можливі фальсифікації на окрузі № 118 (місто Львів) та навіть зрив виборів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Нардеп-кнопкодав Яценко повернеться з новим складом Ради

На парламентських виборах народні депутати лідирували з перемінним успіхом. Так, Андрій Деркач набрав удвічі більше голосів ніж опонент Дмитро Шевченко із «Слуги народу», а його колега Максим Бурбак програє Валерію Божику

Новини України
16:22

Вакарчук дає брифінг щодо порушень на виборах (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Києві о 14.30 розпочався терміновий брифінг Святослава Вакарчука, політична партія якого попередньо проходить до Верховної Ради. Лідер «Голосу» говоритиме про кричущі порушення на парламентських виборах, що відбулися в Україні 21 липня

Новини України
14:29
Новини партнерів
Загрузка...