Луценко ушел в отпуск. Фото: nv.ua

https://racurs.ua/n124625-lucenko-ushel-v-otpusk.html

Ракурс

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, после парламентских выборов пошел в отпуск.

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Вместе со своим шефом взяла отпуск и пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Об этом она сообщила сегодня в Facebook.

Генпрокурор находится в официальном отпуске. Я тоже в отпуске, — написала Сарган.

Как известно, еще до выборов так называемый «политическую отпуск» взял глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Этому предшествовал громкий конфликт между главой МИД и президентом Владимиром Зеленским. Последний возмутился тем, что с ним не согласовали ответ министерства на ноту от России относительно украинских моряков, захваченных Кремлем в плен в Керченском проливе.

Также напомним, что Зеленский вносил в парламент представления об увольнении Климкина и Луценко, но эти предложения не нашли поддержки в парламенте.