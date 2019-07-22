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Ракурс
Луценко подався у відпустку. Фото: nv.ua

Луценко подався у відпустку

22 лип 2019, 16:15
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Юрій Луценко, генеральний прокурор України, після парламентських виборів подався у відпустку.

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Разом зі своїм шефом взяла відпустку і прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Про це вона повідомила сьогодні у Facebook.

Генпрокурор перебуває в офіційній відпустці. Я теж у відпустці, — написала Сарган.

Як відомо, ще до виборів так звану «політичну відпустку» взяв очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін. Цьому передував гучний конфлікт між главою МЗС та президентом Володимиром Зеленським. Останній обурився тим, що з ним не погодили відповідь міністерства на ноту від Росії стосовно українських моряків, захоплених Кремлем у полон у Керченській протоці.

Також нагадаємо, що Зеленський вносив до парламенту подання про звільнення Клімкіна та Луценка, але ці пропозиції не знайшли підтримки у парламенті.

Джерело: Ракурс


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