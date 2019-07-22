«Слуга народа» планирует обжаловать результаты выборов в 10 округах. Фото: "Информатор"

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Ракурс

«Слуга народа» обжалует нарушения в 10-ти округах по всей стране, где во время голосования были зафиксированы наибольшие нарушения.

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По словам главы избирательного штаба политической силы Александра Корниенко, в округах с нарушениями сейчас собирается необходимый материал для дальнейшего обращения в окружную комиссию, судебных разбирательств и обращения с жалобой в Центризбирком. Информация об этом появилась сегодня, 22 июля, на официальном Telegram-канале партии «Слуга народа».

Согласно данному сообщению, нарушения были зафиксированы в 30 округах, но повлиять на результаты голосования можно лишь в 10-ти. По заявлению Корниенко, проблемными оказались штабы под номерами 78, 64, 146, 137, 68 и 69.

Так, в Запорожской области было зафиксировано несколько фактов подкупа избирателей, в результате чего получено 3 тыс. недействительных бюллетеней. В Закарпатской области обнаружено множество нарушений и массовый подкуп граждан. Факты подкупа избирателей наблюдались также в Винницкой и Луганской областях, причем в последней на одном из округов кандидат раздавал избирателям сахар.

Также Корниенко заявил, что в Житомирской области, где проигрывает Сергей Пашинский, наблюдается большой разрыв между кандидатами, происходят необъяснимые события и появляются «титушки». Во Львовской области имел место подкуп членов избирательной комиссии.

Напомним, что сегодня, 22 июля, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук дал срочный пресс-брифинг в Киеве. Главной темой брифинга стали вопиющие нарушения избирательного законодательства во время голосования на парламентских выборах, состоявшихся вчера.