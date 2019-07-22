«Слуга народу» планує оскаржити результати виборів у 10 округах. Фото: "Інформатор"

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«Слуга народу» оскаржить порушення у 10-ти округах по всій країні, де під час голосування були зафіксовані найбільші порушення.

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За словами глави виборчого штабу політичної сили Олександра Корнієнка, в округах із порушеннями зараз збирається необхідний матеріал для подальшого звернення до окружної комісії, судових розглядів і звернення зі скаргою до Центрвиборчкому. Інформація про це з’явилася сьогодні, 22 липня, на офіційному Telegram-каналі партії «Слуга народу».

Згідно з цим повідомленням, порушення були зафіксовані в 30 округах, але вплинути на результати голосування можна лише в 10-ти. За заявою Корнієнка, проблемними виявилися штаби під номерами 78, 64, 146, 137, 68 і 69.

Так, у Запорізькій області було зафіксовано кілька фактів підкупу виборців, у результаті чого отримано 3 тис. недійсних бюлетенів. У Закарпатській області виявлено безліч порушень і масовий підкуп громадян. Факти підкупу виборців спостерігалися також у Вінницькій і Луганській областях, причому в останній на одному з округів кандидат роздавав виборцям цукор.

Також Корнієнко заявив, що в Житомирській області, де програє Сергій Пашинський, спостерігається великий розрив між кандидатами, відбуваються незрозумілі події і з’являються «тітушки». У Львівській області мав місце підкуп членів виборчої комісії.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук дав терміновий прес-брифінг у Києві. Головною темою брифінгу стали кричущі порушення виборчого законодавства під час голосування на парламентських виборах, що відбулися вчора.