Бурбак програє Божику із «Слуги народу», а Барну обійшов Богданець. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n124626-nardep-burbak-prograie-bojyku-iz-slugy-narodu-a-barnu-obiyshov-bogdanec.html

Ракурс

Діючі народні депутати на позачергових парламентських виборах, які відбулися 21 липня, показали різні показники: хтось впевнено захопив лідерство в своєму мажоритарному окрузі, а когось вдвічі обійшли опоненти.

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Нардеп і самовисуванець Олесь Довгий в окрузі № 102 (Кіровоградська область) отримав вдвічі більше голосів, ніж його опонент Андрій Петрощук із президентської партії «Слуга народу» (48,73% проти 20,62%). Показник вказано після обробки 9,72% протоколів. Про це повідомляє ЦВК.

У 159-му окрузі Сумської області нардеп і самовисуванець Андрій Деркач на момент обробки 8,18% протоколів отримав 40,9% голосів виборців, на відміну від свого конкурента з президентської партії Дмитра Шевченка, у якого тільки 20,44%.

Нардеп Олександр Герега в окрузі № 192 в Хмельницькій області отримав 46,63% голосів і випередив Василя Гуменюка із «Слуги народу», у якого на момент підрахунку 11,48% протоколів 25,98% голосів.

У Хмельницькій області в окрузі № 191 лідирує чинний нардеп Віктор Бондар (34,32%), який обігнав Марину Потапову із президентської партії (20,66%) і самовисуванця Андрія Співака (19,8%).

У Черкаській області нардеп Сергій Рудик перемагає Наталію Дьяченко з «Слуги народу» (29,67% проти 21,26% після обробки 18,79% протоколів).

Нардеп Валерій Давиденко також перемагає в своєму окрузі № 208 в Чернігівській області, де після обробки 17% протоколів вдвічі обігнав Антона Панченка з президентської партії (43,37% проти 16,54%).

Чинний нардеп Максим Микитась впевнено лідирує в 206-му окрузі Чернігівської області, де обійшов Антона Полякова із «Слуги народу» (32,01% проти 24,79%) після підрахунку 8,62% голосів.

Нардеп Антон Яценко також здобуває перемогу на 200-му окрузі Черкаської області. Після обробки 5,81% протоколів у нього виявилося 71,07% голосів виборців, а його опонент з президентської партії Олена Воронцова набрала лише 15,59%.

Нардеп Андрій Водатурський в 130-му окрузі Миколаївської області програв з великим відривом своїм конкурентам. У той час як у Водатурського 14,73%, опозиціонер Володимир Фроленко набрав 22,7%, а Ігор Негулевский із «Слуги народу» набрав 36,61% голосів після обробки 16,73% протоколів.

Скандально відомий нардеп Степан Барна з «ЄС» програв в 163-му окрузі (Тернопільська область) Андрію Богданцю, отримавши 13,42% голосів проти 25,83% після обробки 9,41% протоколів.

Нардеп Костянтин Жеваго програв в 150-му окрузі Олексію Мовчану із президентської партії. Після обробки 28,9% голосів Мовчан набрав 43,98% голосів проти 19,54%.

У 155-му окрузі нардеп Вікторія Войціцька (14,08%) програла п’яти кандидатам. В окрузі лідирує самовисуванець Віктор М’ялік (35,02%), який обійшов Володимира Рашовського (21,56%) із «Слуги народу» і нардепа Василя Яницького (20,55%).

У 204-му окрузі нардеп Максим Бурбак програє Валерію Божику із президентської партії, який після обробки 19,87% набрав 49,94% проти 23,63% нардепа.

Нардеп Іван Винник (12,25%) програв в 184-му окрузі іншому самовисуванцю Ігорю Колихаєву (43,15%) і Данилу Репілевському (30,07%) із «Слуги народу».

У 197-му окрузі телеведучий Олександр Скічко (39,37%) із президентської партії обійшов нардепа Владислава Голуба (25,8%) після підрахунку 5,63% протоколів.

Як раніше повідомлялося, в парламент також не проходять нардепи Сергій Пашинський, Володимир Литвин та Іван Балога.