Вибори в Раду: понад 90% голосів підрахувала ЦВК. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124641-vybory-v-radu-ponad-90-golosiv-pidrahuvala-cvk-infografika.html

Ракурс

Станом на 8.00 23 липня Центрвиборчком вже опрацював 92,71% бюлетенів. У показниках п’ятірки лідерів відбулися зміни. Першу позицію займає президентська партія «Слуга народу», слідом за нею йдуть «Опозиційна Платформа — За Життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Голос». Про це свідчать дані ЦВК.

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За партію «Слуга народу» віддали свій голос 43,12% виборців. На другому місці опинилася партія «Опозиційна Платформа — За Життя» із результатом у 13,03%, а на третьому — партія «Батьківщина», за яку проголосували 8,19% українців.

Четверту сходинку займає партія «Європейська солідарність», за яку віддали свій голос 8,14% виборців, і замикає п’ятірку «Голос» із результатом у 5,87%.

Як раніше повідомляв «Ракурс», скандальний нардеп Богдан Дубневич програв вибори, але його брат Ярослав Дубневич потрапляє в Раду.