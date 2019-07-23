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Выборы в Раду: более 90% голосов подсчитал ЦИК. Фото: Ракурс

Выборы в Раду: более 90% голосов подсчитал ЦИК (ИНФОГРАФИКА)

23 июл 2019, 08:02
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По состоянию на 8.00 23 июля Центризбирком уже обработал 92,71% бюллетеней. В показателях пятерки лидеров произошли изменения. Первую позицию занимает президентская партия «Слуга народа», вслед за ней идут «Оппозиционная Платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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За партию «Слуга народа» отдали свой голос 43,12% избирателей. На втором месте оказалась партия «Оппозиционная Платформа — За жизнь» с результатом в 13,03%, а на третьем «Батькивщина», за которую проголосовали 8,19% украинцев.

Четвертую строчку занимает партия"Европейская солидарность", за которую отдали свой голос 8,14% избирателей, и замыкает пятерку «Голос» с результатом в 5,87%.

ЦИК подсчитал более 90% голосов. Фото: ЦИК

Как ранее сообщал «Ракурс», скандальный нардеп Богдан Дубневич проиграл выборы, но его брат Ярослав Дубневич попадает в Раду.

Источник: Ракурс


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