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Скандальный нардеп Богдан Дубневич заявил о проигрыше, а его брат Ярослав проходит в Раду. Фото: Слово и Дело

Скандальный нардеп Богдан Дубневич заявил о проигрыше, а его брат Ярослав проходит в Раду

22 июл 2019, 23:30
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Скандально известный Богдан Дубневич заявил о проигрыше на парламентских выборах в 118-м округе во Львове. Его обошла кандидатка от партии «Голос» Галина Васильченко.

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В округе подсчитали 99,28% протоколов, а разрыв между кандидатами более 1% (1 тыс. 200 голосов). Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Второй из братьев Дубневичей, Ярослав, одержал уверенную победу на 120-м округе. Он набрал 43,52% голосов, а его конкурент Тарас Елейко от «Голоса» получил лишь 18,5% голосов.

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура несколько раз направляла генпрокурору Юрию Луценко представление о привлечении к уголовной ответственности Ярослава Дубневича, который проходил по делу о завладении более 93 млн гривен филиала ПАО «Укрзализныця».

Тем временем, в феврале Национальное агентство по предотвращению коррупции во время проверки декларации Богдана Дубневича обнаружило, что он умолчал о 3 млн грн.

Отметим, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследовало хищение газа на 1,4 млрд гривен на ТЭЦ, которая принадлежит братьям Дубневичам, а их компании с 2014 года регулярно выиграют тендеры «Укрзализныци».

Как ранее сообщалось, ЦИК подсчитал более 80% голосов.

Источник: Ракурс


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