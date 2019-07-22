В НАБУ расследуют возможную растрату средств по делу о «мосте Кличко». Фото: Politeka

https://racurs.ua/n124639-v-nabu-rassleduut-vozmojnuu-rastratu-sredstv-po-delu-o-moste-klichko.html

Ракурс

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) начали расследовать возможную растрату средств во время строительства «моста Кличко» между парками «Крещатый» и «Владимирская горка».

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Бюро открыло уголовное производство по подозрению в растрате или злоупотреблении служебным положением (ст. 191 Уголовного кодекса Украины) сотрудниками коммунального предприятия «Инженерный центр». КП не провело архитектурный конкурс, хотя это требуется законодательством. Об этом сообщает «Бихус.Инфо».

Как известно, в мае журналисты издания «Наши деньги» установили, что мост строили с рядом нарушений законодательства. Так, Государственная архитектурная инспекция выдала разрешение на строительство без всех необходимых документов у заявителя.

После получения разрешения на строительство проект изменили и его стоимость внезапно выросла на 100 млн грн. Кроме этого, архитектурный конкурс на проект объекта не проводили, а заказ передали фирме, которую связывают с Виталием Кличко.

Как ранее сообщал «Ракурс», для «моста Кличко» заказали новое бронированное стекло.