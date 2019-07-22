У НАБУ розслідують ймовірну розтрату коштів у справі про «міст Кличка». Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n124639-u-nabu-rozsliduut-ymovirnu-roztratu-koshtiv-u-spravi-pro-mist-klychka.html

Ракурс

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) почали розслідувати ймовірну розтрату коштів під час будівництва «мосту Кличка» між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка».

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Бюро відкрило кримінальне провадження за підозрою у розтраті чи зловживанні службовим становищем (ст. 191 Кримінального кодексу України) співробітниками комунального підприємства «Інженерний центр». КП не провело архітектурний конкурс, хоча це вимагається законодавством. Про це повідомляє «Біхус.Інфо».

Як відомо, у травні журналісти видання «Наші гроші» встановили, що міст будували з низкою порушень законодавства. Так, Державна архітектурна інспекція видала дозвіл на будівництво без усіх необхідних документів у заявника.

Після отримання дозволу на будівництво проект змінили і його вартість раптово зросла на 100 млн грн. Окрім цього, архітектурний конкурс на проект об'єкту не проводили, а замовлення передали фірмі, яку пов’язують з Віталієм Кличком.

Як раніше повідомляв «Ракурс», для «мосту Кличка» замовили нове броньоване скло.