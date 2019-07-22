Зеленський підписав антирейдерський указ. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n124637-zelenskyy-pidpysav-antyreyderskyy-ukaz.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав указ «Про заходи щодо протидії рейдерству», у який входить набір інструментів для захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх майнових прав.

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Згідно з указом, має буде розроблений та ухвалений законопроект, який внесе зміни у законодавстві і позбавить рейдерів можливості відбирати нерухомість та знищувати бізнес. Також планується внесення змін до програмного забезпечення державних реєстрів, що має зменшити ризики рейдерства. Про це повідомляється в прес-службі президента.

За словами заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука, за останні шість років зафіксували понад три тисячі захоплень чужої власності. Найчастіше захоплення відбуваються завдяки підробці документів, через реєстраторів або через «дірки» у реєстрі.

У рамках боротьби з рейдерством планують створити автоматичний моніторинг ризикових транзакцій з подальшим підтвердженням або зупинкою реєстраційних дій. Також планують створити бек-офіс, який буде переглядати транзакції з підвищеним ризиком, фіксувати на фото і відео учасників транзакцій.

Додатково мають запровадити підтвердження здійснення реєстраційних операцій (через MobileID або SMS-пароль) та додаткову авторизацію учасників.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні Зеленський також підписав указ «Про розвиток регіону українських Карпат».