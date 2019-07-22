Зеленский подписал антирейдерский указ

https://racurs.ua/n124637-zelenskiy-podpisal-antireyderskiy-ukaz.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству», в который входит набор инструментов для защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.

Loading...

Согласно указу, имеет будет разработан и принят законопроект, который внесет изменения в законодательстве и избавит рейдеров возможности отбирать недвижимость и уничтожать бизнес. Также планируется внесение изменений в программное обеспечение государственных реестров, что должно уменьшить риски рейдерства. Об этом сообщается в пресс-службе президента.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука, за последние шесть лет зафиксировали более трех тысяч захватов чужой собственности. Чаще всего захваты происходят благодаря подделке документов, через регистраторов или через «дыры» в реестре.

В рамках борьбы с рейдерством планируют создать автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением или остановкой регистрационных действий. Также планируется создать бэк-офис, который будет просматривать транзакции с повышенным риском, фиксировать на фото и видео участников транзакций.

Дополнительно должны ввести подтверждение осуществления регистрационных операций (через MobileID или SMS-пароль) и дополнительную авторизацию участников.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня Зеленский также подписал указ «О развитии региона украинских Карпат».