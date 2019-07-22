Скандальний нардеп Богдан Дубневич заявив про програш, а його брат Ярослав проходить у Раду. Фото: Слово и Дело

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Скандально відомий Богдан Дубневич заявив про програш на парламентських виборах в 118-му окрузі у Львові. Його обійшла кандидатка від партії «Голос» Галина Васильченко.

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В окрузі підрахували 99,28% протоколів, а розрив між кандидатами понад 1% (1 тис. 200 голосів). Про це свідчать дані Центрвиборчкому.

Другий з братів Дубневичів, Ярослав, здобув впевнену перемогу на 120-му окрузі. Він набрав 43,52% голосів, а його конкурент Тарас Єлейко від «Голосу» отримав лише 18,5% голосів.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура кілька разів направляла генпрокурору Юрію Луценку подання про притягнення до кримінальної відповідальності Ярослава Дубневича, який проходив у справі про заволодіння понад 93 млн гривень філії ПАТ «Укрзалізниця».

Тим часом, в лютому Національне агентство по запобіганню корупції під час перевірки декларації Богдана Дубневича виявило, що він промовчав про 3 млн грн.

Зазначимо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідувало розкрадання газу на 1,4 млрд гривень на ТЕЦ, яка належить братам Дубневичам, а їхні компанії з 2014 року регулярно виграють тендери «Укрзалізниці».

Як раніше повідомлялося, ЦВК підрахувала понад 80% голосів.