Вибори у Раду: понад 80% голосів підрахувала ЦВК. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124635-vybory-u-radu-ponad-80-golosiv-pidrahuvala-cvk-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія вже опрацювала 82,17% протоколів на позачергових парламентських виборах.

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Станом на 20.20 22 липня Центрвиборчком вже опрацював 82,17% бюлетенів, однак п’ятірка лідерів залишилась без змін. Першу позицію займає президентська партія «Слуга народу», слідом за нею йдуть «Опозиційна Платформа — За Життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос». Про це свідчать дані ЦВК.

За партію «Слуга народу» віддали свій голос 42,90% виборців. На другому місці опинилася партія «Опозиційна Платформа — За Життя» із результатом у 12,95%, а на третьому — «Європейська солідарність», за яку проголосували 8,31% українців.

Четверту сходинку займає партія «Батьківщина», за яку віддали свій голос 8,11% виборців, і замикає п’ятірку «Голос» із результатом у 6,05%.

Як раніше повідомлялося, у Житомирську область надіслали спецназ ТОР для охорони підрахунку голосів в окружній виборчій комісії № 64.